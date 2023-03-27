Başakşehir'de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada

Başakşehir'de iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle sürücüler trafiğin ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Başakşehir'de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
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Başakşehir’de iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle sürücüler trafiğin ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kavga, dün akşam saatlerinde Başakşehir Başak Mahallesi’nde yaşandı. Trafikte seyif halindeki iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince sürücüler, araçlarından inerek yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran kişilerin o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, trafikteki sürücülerin de zor anlar yaşadığı görüldü.