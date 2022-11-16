Başakşehir'de üç teknoloji eğitimi bir arada

Başakşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyon alanındaki eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Başakşehir Living Lab’de verilen “Teknofest Projelerine Hazırlık”, “Tübitak Projelerine Hazırlık” ve “Nasıl Pilot Olurum?” eğitimlerinde gençlere önemli tüyolar verildi.

Teknoloji ve inovasyon şehri Başakşehir’de gençlerin geleceğine yönelik eğitimler devam ediyor. Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab’de; “Teknofest Projelerine Hazırlık”, “Tübitak Projelerine Hazırlık” ve “Nasıl Pilot Olurum?” eğitimleri verildi. Üç gün süren eğitimlerin ilk etabında Teknofest ve TÜBİTAK projelerine hazırlık eğitimleri yapıldı. Eğitim bilimleri uzmanı ve Teknofest jürisi Dinçer Kayalı, katılımcılara Teknofest ve TÜBİTAK yarışmalarına dair hazırlık, başvuru, tasarım odaklı düşünme ve proje fikri geliştirme konularında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitimlerin son gününde ise pilotluk eğitimleri, iş imkânları, hususi pilotluk lisansları ve havayolu nakliye pilotu lisansı konuları ele alındı.

Geleceğin meslekleri için tüyolar verdi

Tasarım odaklı eğitimler verdiğini aktaran Dinçer, “Ülkemize katma değer sağlayacak ve geleceğin farkındalığını oluşturacak nesiller yetiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derslerimizde tasarım odaklı düşünme fikrinin belirlenmesi, Teknofest gibi TÜBİTAK gibi çalışmaların özlerine inerek ne tarz projeler üretip, nasıl bir katma değer oluşturacağımızın zihinsel tasarımlarını anlattık” değerlendirmesinde bulundu.