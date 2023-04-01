Başakşehir'de ulaşım aksına yeni bir can damarı ekleniyor

Başakşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımında can damarı görevini üstlenecek yeni bir yol daha inşa ediyor. Altınşehir Mahallesi’ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Olimpiyat yan yol arasında bağlantı sağlayacaklarını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, asfalt çalışmasının ardından güzergahın ve viyadüğün bulunduğu yolun hizmete açılacağını söyledi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Altınşehir Mahallesi’nde de devam eden çalışmalarda önemli bir yol kat edildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yapımında sona gelinen güzergah ve viyadüğün bulunduğu bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. Proje ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Olimpiyat yan yol arasında bağlantı sağlanacağını belirten Başkan Kartoğlu, Başakşehirlilerin şehir içi ulaşımda yeni bir güzergaha kavuşacağını söyledi. Bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğunun da önüne geçileceğini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Asfalt çalışmasın ardından güzergahın ve viyadüğün bulunduğu yolu hizmete açacağız. Alternatif yol ile komşularımıza zaman tasarrufu da sağlayacağız” dedi.

“20 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde”

Güzergahtaki viyadük hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Viyadük, Hasan Deresi üzerinde 20 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olacak. Bisiklet yolu olacak şekilde planlanan viyadüğü tek açıklıklı olarak inşa ettik. Viyadük aynı zamanda Altınşehir Millet Bahçesi üzerinden de geçecek. Komşularımızın ulaşımda sorun yaşamaması için altgeçit menfez çalışması da yaptık” şeklinde konuştu.