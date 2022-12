Başakşehir'de üst yapı çalışmaları 7/24 sürüyor

TAKİP ET

Başakşehir’de çözüm odaklı çalışmalarla ilçe sakinlerinin hayatı kolaylaştırılıyor. Güvercintepe ve Altınşehir mahallelerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmalarını inceleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kalıcı çözümlerle hayatı kolaylaştırdıklarını ve estetik dokunuşlarla şehre değer kattıklarını söyledi.

Başakşehir’de, ilçe sakinlerinin hayatına değer katan projeler her gün yenileri ekleniyor. Şehir içi ulaşımı çok daha hızlı ve konforlu hale getirmek için Başakşehir’in dört bir yanındaki yol bakım ve onarım çalışmaları da aralıksız sürüyor. Başakşehir Başkanı Yasin Kartoğlu, Güvercintepe ve Altınşehir mahallelerinde başlayan çalışmalara dair ayrıntıları paylaştı.

Başakşehir’de sokak sokak yenileme

İlçe genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Ulaşımı çok daha rahat hale getirmek, otoparkla ilgili yeni çözümler üretmek ve yaya yollarına araç park edilmesinin önüne geçmek adına yoğun mesai harcıyoruz. Altınşehir Mahallemizdeki Ömer, Burçak, Eren, Alev, Akgöl, 1102, Taşova ve Gümüşlü sokaklarımız ile Güvercintepe Mahallemizdeki Bodur Sokak’ta çalışmalara başladık.” diye konuştu.

250 araçlık yeni otopark alanı

Yapılan yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Toplam 3 bin 300 metre uzunluktaki güzergâhta çalışarak, 10 bin metrekare tretuvar yenilemesi yaptık. Ambulans ve itfaiye araçlarının sokak aralarında rahat hareket etmesinin önünü açacak 250 araçlık cep otopark alanı belirledik. Engelli komşularımızın ulaşımda sorun yaşamaması için sokak başlarında ve yaya geçişlerinde engelli rampalarını da düzenliyoruz. Her sokağımızda, her caddemizde ve her mahallemizde çalışacak ve üreteceğiz.” ifadelerini kullandı.