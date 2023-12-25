Başakşehir'de vuslat gecesi gönülleri mest etti

Mevlana, vefatının 750'nci yıl dönümünde Başakşehir'de yd edildi. Şeb-i Arus törenindeki ilahiler ve Kur'an-ı Kerim tilaveti, Başakşehirlilerin gönüllerine dokundu.

Başakşehir'de vuslat gecesi gönülleri mest etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Mevlana, vefatının 750’nci yıl dönümünde Başakşehir’de yâd edildi. Şeb-i Arus törenindeki ilahiler ve Kur’an-ı Kerim tilaveti, Başakşehirlilerin gönüllerine dokundu.

Mevlana Celaleddin Rumi, Başakşehir’de Şebi-i Arus töreniyle yâd edildi. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle Başakşehirliler adeta mest oldu.

Ölümü “sevgiliye kavuşma, düğün gecesi” olarak kabul eden Hz. Mevlana’nın vefatının 750’nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen Şeb-i Arus anma töreninde Başakşehirliler duygu dolu anlar yaşadı. Sözleri ve öğretileriyle asırlardır gönüllerde taht kuran Hz. Mevlana dualarla yâd edildi.