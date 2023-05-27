Başakşehir'de yaz etkinlikleri başlıyor

Başakşehir’de yaz etkinlikleri 19 Haziran’da başlıyor. Açık hava sinemasından konserlere, Boğaz turundan kültür gezilerine birçok etkinlik ile Başakşehirliler yazın keyfini çıkaracak.

Başakşehir Belediyesi, birbirinden farklı konseptlerle hazırladığı etikliklerle yaz aylarına damgasını vuracak. Yazlık sinemalardan çocuk şenliklerine, sosyal ve kültürel etkinliklerden şehir dışı gezilere kadar eğlenceli faaliyetler, yaz boyunca Başakşehirlilerle buluşturulacak. Başakşehirliler, kültür turlarıyla Bursa, Edirne ve Çanakkale’yi gezme fırsatı bulacak. Tarihi yarımadada yapılacak ziyaretlerle kültürel mirası yerinde görme imkânını yakalayacak. İstanbul’un eşsiz güzelliklerine ev sahipliği yapan Boğaz’da tekne turları yapılacak. Gençlere yönelik ise Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Galata Kulesi, Rumeli Hisarı ve daha fazla durağın yer aldığı müze turları düzenlenecek.

Başakşehir’de geleneksel hale gelen açık hava konserleri ve tiyatrolar da planlandı. Sevilen sanatçılar, Başakşehirli sanatseverlerle bir araya getirilecek. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açık hava sinema etkinlikleri de bu yaz kaldığı yerden devam edecek.

Başakşehirli eğlenceye doyacak

Belli aralıklarla Başakşehir’in farklı noktalarında kurulacak Mobil Etkinlik Alanları’nda Başakşehirliler keyifli zaman geçirecek. Şehrin minik sakinlerine özel gezici çocuk etkinlikleri yapılacak. Başakşehirliler, Konu Komşu Pikniği ve Çaya Geldik etkinliklerinde yaz aylarının keyfini doyasıya çıkaracak. Yaz dtkinlikleri kapsamında BAKMER Bahçe Atölyeleri’nde ise kadınlara yönelik çok sayıda eğitim verilecek.

Gençlere özel etkinlikler düzenlenecek

Başakşehir Yaz Akademisi’nde ise gençlere yönelik birçok branşta eğitimler gerçekleştirilecek. Gençler, Geleneksel İzcilik Kampı, Enez Gençlik Kampı ve Doğada 1 Gün etkinliklerinde doya doya eğlenecek.