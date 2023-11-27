Başakşehir’de, yenilenen nikah sarayı hizmete açıldı. Açılış öncesi incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Komşularımın en özel günlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Başakşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçe sakinlerinin hizmetine sunuyor. Bu çerçevede yenilenen nikah sarayı hizmete açıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, açılış öncesinde incelemelerde bulunduğu nikâh sarayının hayırlı olmasını diledi. Nikah sarayının 6 bin 35 metrekare alan üzerine kurulduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “Bin 325 metrekare kapalı alana sahip yenilenen nikâh sarayımızda ilk nikâhlarımız kıyıldı. Yeni yuva kuracak komşularımın mutlu günlerine değer katmak için her ayrıntıyı düşündük. Bu güzel mekanda, bekleme salonumuz ve gelin odamızın yanı sıra 2 takı alanımız da bulunuyor” dedi.

Başakşehirlilerin en özel günlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Yaz aylarındaki nikâhların açık alanda kıyılması için de planlamalarımızı yaptık. Kıymetli komşularımın en özel günlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Evlenen tüm kardeşlerime iki cihan saadeti diliyorum” diye konuştu.