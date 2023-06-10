Başakşehir'de yürüyüş ve bisiklet yollarına yenileri ekleniyor

Doğa dostu çalışmalarıyla ilçe sakinlerinin hayatına değer katan Başakşehir Belediyesi, bisiklet ve yürüyüş yollarına yenilerini ekliyor. Bahçeşehir-Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı’ndan başlayacak 2,5 km’lik yeni güzergahın müjdesini veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bittiğinde Başakşehirli spor yapmaktan ve bisiklet kullanmaktan büyük keyif alacak” dedi.

Başakşehir Belediyesi ilçe genelindeki bisiklet ve yürüyüş yollarının uzunluğunu artırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir 2. Kısım Mahallesi’nde yapımına başlanan 2 bin 500 metre uzunluğundaki yürüyüş ve bisiklet yolunda incelemelerde bulundu.

“Yarın değil, hemen şimdi”

Sağlıklı yaşam için harekete geçtiklerini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Şehrimizin her lokasyonuna daha iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesindeyiz. İnce eleyip sık dokuyor, her alanı en verimli şekilde kullanmak adına çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. Komşularımızın yoğun olarak kullandığı bisiklet ve yürüyüş yollarına yenilerini ekliyoruz. Bahçeşehir - Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı’ndan başlayan ve tamamlandığında 2 bin 500 metre uzunluğuna sahip olacak yeni bir yürüyüş ve bisiklet yolu daha yapıyoruz. Bittiğinde Başakşehirli spor yapmaktan ve bisiklet kullanmaktan büyük keyif alacak” şeklinde konuştu.

“Doğa dostu yürüyüş ve bisiklet yolu”

Bisiklet ve yürüyüş yolunun detaylarını paylaşan Başkan Kartoğlu, “Doğa dostu bisiklet ve yaya yolu güzergâhımızda güneş enerjili aydınlatma sistemleri olacak. Güzergâh boyunca 500 ağacı da toprakla buluşturacağız. Kısa süre içinde yapımını tamamlayacağız. Bittiğinde Bahçeşehir Gölet’teki toplam yürüyüş yolumuz 6 bin 700 metre, bisiklet yolumuz ise 4 bin 500 metre uzunluğa çıkacak.” dedi.