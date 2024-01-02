Başakşehir'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Başakşehir’de yağışlı hava nedeniyle aralarında Türk Hava Yolları’na ait personelleri taşıyan servis aracının da bulunduğu 3 araç kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken kaza sonrasında kapanan yolda İETT otobüsleri geri çıkarak güzergah değiştirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşti. 34 LCM 936 Plakalı Türk Hava Yolları servisi cadde üzerinde seyir halindeyken bir kamyonet sürücüsü yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle daralan yoldan geçebileceğini düşünen 34 DEK 797 plakalı hafif ticari araç ise kamyonete çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışma nedeniyle kamyonette bulunan 1 kişi yaralanırken sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Eski İstanbul Caddesi trafiğe tamamen kapanırken caddeden geçemeyen İETT otobüsleri geri çıkarak farklı güzergahlardan seferlerine devam etti. İtfaiye ekipleri, başka bir kazayı önlemek amacıyla kaza yeri ve çevresinde tedbir aldı.