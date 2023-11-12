Başakşehir'de Ziya Gökalp Mahallesi'nin yaşam kalitesi yükseliyor

Başakşehir Belediyesi, sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Ziya Gökalp Mahallesi’nde kentsel yenilemeden ulaşıma, sosyal belediyecilikten eğitime kadar her alandaki yatırımlarla kadar Başakşehirlilerin yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkartılıyor.

Başakşehir Belediyesi, Ziya Gökalp Mahallesi’nde hayata geçirdiği yatırım ve hizmetlerle Başakşehirlilerin yaşam kalitesini yükseltiyor. Kentsel yenilemeden ulaşıma, sosyal belediyecilikten eğitime kadar her alanda mahalle sakinlerinin hayatı kolaylaştırılıyor. Mahalle genelindeki ulaşım ağları yeniliyor, yapılan çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Şeyh Şamil Caddesi, Alperen Sokak, Olimpiyat ve Melikgazi’nin de aralarında bulunduğu onlarca cadde ve sokakta asfaltlama çalışması yapıldı. Trafik yükünü azaltan Seyrantepe Caddesi Bağlantı Yolu ile mahalle, TEM Otoyolu Yan Yola bağlandı. İshakpaşa Caddesi ve Olimpiyat Bulvarı’ndaki muhtemel yoğunluğu azaltmak için de Dr. Mimar Kadir Topbaş Caddesi ile Şehit Eren Bülbül Caddesi ve bu caddeler arasında bağlantıyı sağlayacak sokaklardaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

20 yılı aşan konut sorunu çözüme kavuştu

Daha önce şehir hastaneleri, veri merkezleri, köprüler gibi yüksek önem arz eden yapılarda uygulanan deprem izolatörleri ilk kez bir konut projesinde uygulandı. Ziya Gökalp Mahallesi’nde inşa edilen Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort’ta yaşam başladı. Riskli bina stoku oranını en aza indirmek adına mahalle sakinleriyle yapılan istişareler sonucunda 20 yılı aşan konut sorununu çözüme kavuşturma adına ilk adım atıldı. 426 konutluk Yuvam Başakşehir Evleri’nin inşaatına başlandı.

Yeşil alan miktarı artıyor

Yeşil alan miktarını artırmak adına toplam alanı 39 bin metrekare olan Ayazma Millet Bahçesi hizmete açıldı. Mahalle genelindeki 8 parkta sert zemin ve yeşil alanların miktarı 58 bin metrekareye çıkarıldı. Türkiye’nin büyük stadyumu Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na da ev sahipliği yapana mahallede spor yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Ayazma Spor Parkı’nda haftada 874 Başakşehirliye hizmet veriliyor.

Hizmet, eğitim, geri dönüşüm

Sosyal belediyecilik alanında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 477 bebek ve anneye hoş geldin bebek çantası, bin 955 ihtiyaç sahibine Destek Kart ve 832 engelliye hizmeti verildi. Hasan Küçükoğlu Camii ibadete açıldı. 48 derslikli Emlak Konut Ayazma İlkokulu’nda eğitim başladı. Mahalle genelindeki 49 geri dönüşüm ünitesinden geçen yıl 2 bin 232 ton atık toplandı.