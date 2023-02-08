Başakşehir'den 50'nci yardım tırı yola çıktı

Başakşehir’de afetzedeler için yapılan yardımlar aralıksız sürüyor. Başakşehirlilerin seferber olduğu yardım kampanyasında hazırlanan 50’nci yardım tırı dualar eşliğinde yola çıktı.

Başakşehir, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından tek yürek oldu. 7’den 70’e tüm ilçe sakinleri, yardım kampanyası çerçevesinde büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği gösteriyor. Başakşehirliler, depremden etkilenen bölgedeki afetzedeler için 3 noktada kurulan toplama alanlarına yardım malzemeleri getiriyor. Başakpazar Fuar ve Sergi Alanı, Kayaşehir Fuar ve Sergi Alanı ile Bahçeşehir Pazartürk Fuar ve Sergi Alanı’nda toplanan yardımlar, tasnif edildikten sonra tırlara yüklenerek bölgeye gönderiliyor.

Yardım tırları hazırlanmaya devam ediyor

Üç noktada gerçekleştirilen yardım toplama çalışmalarına binlerce Başakşehirli katılıyor. İçerisinde; battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, kışlık kıyafet, hijyen seti, çocuk bezi, gıda kolisi ve jeneratörler titizlikle insan zinciri eşliğinde yardım tırlarına yükleniyor. Gün boyu devam eden yardım çalışmalarının ardından hazırlanan 50’nci tır dualar eşliğinde deprem bölgesine doğru yola çıktı. Depremin ilk gününde hazırlanarak yola çıkan yardım tırlarının bölgeye ulaştığı ve malzemelerin afetzedelere dağıtılmaya başladığı öğrenildi.