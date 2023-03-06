Başakşehir'den, Caiçara'ya plaket

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ tarafından, 2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formayı giyen ve geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı tecrübeli savunma oyuncusu Junior Caiçara’ya plaket takdim edildi.

Başakşehir, Brezilyalı savunmacı Junior Caiçara ile birkaç gün önce karşılıklı olarak yolların ayrıldığını TFF’ye bildirmişti. Bugün, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2017 yılından beri turuncu-lacivertlilerde top koşturan Caiçara’ya katkıları için plaket ve tablo takdim etti. Kulübün sosyal hesabından yapılan paylaşımda, “Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara ile yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüzde düzenlenen veda buluşmasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Junior Caiçara’ya kulübümüze katkılarından dolayı plaket ve tablo takdim etti. Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu da buluşmada yer aldı. Brezilyalı oyuncunun, tecrübesi, enerjisi ve profesyonel kişiliği ile her daim iyi örnek olduğunu ve tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olduğunu söyleyen Gümüşdağ, Caiçara’nın, Başakşehir ailesinin unutulmazları arasında yer aldığını söyledi. Junior Caiçara’ya vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.