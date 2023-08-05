Başakşehir'e Ahmet Balamir Aile Sağlığı Merkezi açılıyor

Başakşehir’de yapımı tamamlanan Ahmet Balamir Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Çıtayı her zaman bir üst seviyeye taşıyoruz.” dedi.

Kültür sanat, spor ve teknoloji yatırımlarıyla yerel yönetimlere örnek ve öncü olan Başakşehir Belediyesi, sağlık alanındaki liderliğini açık ara sürdürüyor. Yeni yatırımlarla sağlık altyapısı sürekli güçlenen Başakşehir’de aile sağlığı merkezlerine yenileri ekleniyor. Güvercintepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Ahmet Balamir Aile Sağlığı Merkezi’nin hizmete alınması için gün sayılıyor.

“Başakşehir sağlığın merkezi”

Yeni aile sağlığı merkezinde incelemelerde bulanan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, son aşamaya gelen hazırlıklarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Hayattaki en büyük hazinenin sağlık olduğunu vurgulayan BaşkanKartoğlu, “Sağlığımızı korumak, mutlu bir yaşamın da temel anahtarıdır.” dedi.

Sağlık yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile sağlığın merkezi haline dönüşen ilçemize, söz verdiğimiz gibi,bir sağlık yatırımı daha kazandırıyoruz. Çıtayı her zaman bir üst seviyeye taşıyor, Güvercintepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Ahmet Balamir Aile Sağlığı Merkezi’ni tam donanımlı bir şekilde hazırlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Öncü belediye olmaya devam edeceğiz”

Aile sağlığı merkezinde verilecek hizmetler hakkında bilgi de veren Başkan Kartoğlu, “Komşularımız, hastaneye gitmeden, birinci basamak sağlık hizmetlerinden kolayca faydalanabilecek. Merkezimizde muayene, acil müdahale, gebe izleme, aile planlama, aşı ve bebek izleme odaları ile laboratuvar bulunuyor. Tüketen değil, üreten anlayış ile çalışmaya ve hizmet kalitemizle daima öncü belediye olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.