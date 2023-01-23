Başakşehir, Edgar Ie ile sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, son olarak Süper Lig'de Trabzonspor forması giymiş olan Portekizli futbolcu Edgar Ie ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başakşehir, Edgar Ie ile sözleşme imzaladı
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EditörEditör
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Medipol Başakşehir, son olarak Süper Lig’de Trabzonspor forması giymiş olan Portekizli futbolcu Edgar Ie ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, devre arası transferlerine başladı. Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig’de son olarak Trabzonspor forması giyen başarılı stoper Edgar Ie ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Başakşehir resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek.

Edgar Miguel Ie’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.