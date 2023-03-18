Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.