Başakşehir, Francis Nzaba'yı, Dinamo Tiflis'e kiraladı

Medipol Başakşehir, Francis Nzaba'nın 1 yıllığına Gürcistan Ligi ekiplerinden Dinamo Tiflis'e kiralandığını açıkladı.

Başakşehir, Francis Nzaba'yı, Dinamo Tiflis'e kiraladı
Editör
EditörEditör
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Medipol Başakşehir, Francis Nzaba’nın 1 yıllığına Gürcistan Ligi ekiplerinden Dinamo Tiflis’e kiralandığını açıkladı.

Konuyla ilgili Medipol Başakşehir’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Francis Nzaba, bir yıllığına kiralık olarak Gürcistan Ligi ekiplerinden Dinamo Tiflis forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Nzaba için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 3 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.