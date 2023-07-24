Başakşehir, hazırlık maçında Al Markhiya'yı 3-1'le geçti

Rams Başakşehir, Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, oynanan dostluk maçında Katar ekibi Al Markhiya'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Başakşehir, hazırlık maçında Al Markhiya'yı 3-1'le geçti
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Rams Başakşehir, Burdur’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, oynanan dostluk maçında Katar ekibi Al Markhiya’yı 3-1’lik skorla mağlup etti.

Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da yaptığı kampla devam ediyor. İstanbul temsilcisi, bugün oynadığı hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Markliya’yı 3-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelede Başakşehir’in gollerini Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve yeni transfer Krzysztof Piatek kaydetti.