Başakşehir, Hearts maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında sahasında İskoç temsilcisi Hearts ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son haftasında sahasında karşılaşacağı Hearts maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman ısınma ile başladı. İstasyon çalışması yapan turuncu-lacivertliler, idmanın basına kapalı kısmında ise Hearts maçının taktiği üzerinde durdu.

Antrenmana sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia katılmadı.