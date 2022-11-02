Başakşehir, Hearts maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında sahasında İskoç temsilcisi Hearts ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başakşehir, Hearts maçına hazır
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında sahasında İskoç temsilcisi Hearts ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son haftasında sahasında karşılaşacağı Hearts maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman ısınma ile başladı. İstasyon çalışması yapan turuncu-lacivertliler, idmanın basına kapalı kısmında ise Hearts maçının taktiği üzerinde durdu.

Antrenmana sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia katılmadı.

Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır
Başakşehir, Hearts maçına hazır