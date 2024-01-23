Başakşehir ile Fenerbahçe 32. randevuda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir ile ligde 32. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 22. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 54 puan toplarken, Galatasaray’ın önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Turuncu-lacivertliler ise 21 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 27 puanla 10. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz pazar günü ligde Samsunspor’a karşı puan kaybeden Fenerbahçe, yarın akşam sahadan galibiyetle ayrılarak zirve yolunda üst üste puan kaybı yaşamak istemiyor.

Süper Lig’de 32. randevu

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 46 gol atarken, Başakşehir 33 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçı ev sahibi 4-0’lık skorla kazandı.

Sarı-lacivertliler deplasmanda kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 10 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK’yı mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 28 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı.

Son 10 maçta Fenerbahçe üstün

Bir başka İstanbul temsilcisi olan Başakşehir’e karşı son maçlarda galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, rekabetteki en farklı skoru da ligin ilk yarısında oynanan ve 4-0 biten müsabakada elde etti. Geçtiğimiz sezon ligde 2 kez kazanırken, Türkiye Kupası finalinde de rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, turuncu-lacivertlilere karşı son 4 resmi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında 8’i lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Fenerbahçe 7 kez galip gelirken, Başakşehir 3 maçı kazanmayı başardı.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig’de ilk 21 hafta itibarıyla 54 puan toplayan Fenerbahçe, geride kalan 21 haftanın 19’unda rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 58 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig’in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.