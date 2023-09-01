Başakşehir ile Konyaspor 25. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir, yarın Konyaspor’u konuk edecek. İki takım, bu müsabakayla birlikte ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında RAMS Başakşehir, yarın 19.15’te Fatih Terim Stadyumu’nda Konyaspor’la mücadele edecek. Lige Alanyaspor mağlubiyetiyle başlayan İstanbul ekibi,, 2. haftada ise evinde Fatih Karagümrük’e kaybetti. Turuncu-lacivertlilerin 3. hafta oynayacağı Fenerbahçe maçı ise sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off müsabakalarından dolayı TFF tarafından ertelenmişti.

Başakşehir, bu sezon Süper Lig’de henüz golle ve puanla tanışmadı. Öte yandan, ligde şu ana kadar gol sevinci yaşayamayan tek takım da Başakşehir olarak dikkat çekiyor.

Konya temsilcisi de ligde ilk 2 haftayı İstanbulspor ve Antalyaspor beraberlikleriyle geçtikten sonra 3. haftada Gaziantep FK karşısında galibiyetle tanışmıştı.

Ligde 25. randevu

Başakşehir ile Konyaspor, bugüne kadar Süper Lig’de 24 kez karşılaştı. Müsabakaların 12’sinden İstanbul ekibi, 3’ünden ise Konyaspor galip ayrılırken, 9 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig’de Konyaspor’a karşı kendi evinde oynadığı hiçbir mücadeleyi kaybetmedi. Başakşehir’in, Konyaspor’a karşı resmi maçlarda sahasında son yenilgisini 2002 yılında 1. Lig’de almıştı.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Başakşehir ile Konyaspor arasındaki mücadelede FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.