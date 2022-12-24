Başakşehir'in 2022 yatırımları Türkiye'ye örnek oldu

Başakşehir Belediyesi, 2022 yılında hayata geçirdiği yatırımlarla ilçe sakinlerinin hayatına değer kattı. Kentsel yenileme çalışmalarından gençlik yatırımlarına, sosyal donatı alanlarından teknoloji yatırımlarına kadar her alanda Başakşehirlilerin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretildi.

Hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle Türkiye’ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, 2022 yılına damgasını vurdu. Mutluluğun şehri Başakşehir’de, yediden yetmişe her yaş grubunun talepleri doğrultusunda projeler üretildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir’in her mahallesine kalıcı eserler kazandırarak ilçe sakinlerinin hayatlarını da kolaylaştırdıklarını söyledi.

Üstyapı çalışmaları devam ediyor

2022 yılında ilçe genelinde devasa yatırımlar gerçekleştirildi. Kentsel yenileme çalışmaları çerçevesinde Kayabaşı Mahallesi’nde 445 dairenin inşa edileceği Kayapark Sakura Evleri, Şahintepe Mahallesi’ndeki yerinde dönüşüm çalışmalarının ilk etabı olan Burgaz Çarşı Evleri ve Başakşehir’in dördüncü modern kapalı pazarı olacak. Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı’nın temeli atıldı. Güvercintepe Mahallesi’nde 2 bin700 metrekare alan üzerine inşa edilen tam donanımlı semt polikliniğinde de çalışmalar başladı. Akıllı bina teknolojisine sahip Başakşehir’in yeni belediye binasında ilçe sakinlerine hizmet verilmeye başlandı.

Spor ve sporcuya destek

Başakşehir Belediyesi spor yatırımlarıyla da ön plana çıktı. Down sendromluların spor alanında desteklenmesi için DownSendromu ve Spor Çalıştayı düzenlendi. 26 farklı branşta 100 bin gencin katıldığı İstanbul Gençlik Oyunları, muhteşem bir finalle tamamlandı. Türkiye’nin en büyük espor festivali, gençlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Gençlere yatırım, geleceğe yatırım

Gençliğin şehrinde İstanbul Teknik Üniversitesi ile Müzik Akademisi’ne ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Gençlik yatırımlarına bir yenisi daha eklenerek Sezai Karakoç Gençlik Merkezi hizmete açıldı. Türkiye’de bir ilk olan Başakşehir Yeni Medya Akademi, “Yılın Yenilikçi İletişim Projesi Ödülü”ne layık görüldü.

Çevre dostu şehir

Çevre yatırımlarıyla göz dolduran Başakşehir Belediyesi hayata geçirdiği “Atık Nakit” uygulamasıyla Altın Karınca Ödülleri’nde Akıllı Şehir Uygulamaları Ödülü’nün sahibi oldu. Başakşehirli çevre dostları da unutulmadı. Başkan Kartoğlu, Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen çevre festivalinde en çevreci Başakşehirlilere ödül verdi. İstanbul’un en yeşil ilçelerinden olan Başakşehir’de yeşil alan miktarı 11 milyon metrekareyi geçti.

Teknoloji ve inovasyonun şehri

Akıllı şehir modelleriyle Türkiye’ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri’nde final aşamasına kalan ilk ilçe olarak tarihe geçti. 9. Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’nda birbirinden yenilikçi projelere ödülleri verildi.