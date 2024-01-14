Başakşehir'in 5. millet bahçesi tamamlandı

Başakşehir, 5. millet bahçesine kavuştu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Söz verdiğimiz gibi Altınşehir mahallemize harika bir millet bahçesi kazandırdık” dedi.

Başakşehir Belediyesi, yeşil alan yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Başakşehir Millet Bahçesi, Kayaşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi ve Ayazma Millet Bahçesi’nin ardından, Altınşehir Mahallesinde yapımı da tamamlandı. 58 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin 25 bin 720 metrekaresi yeşil alanlardan oluşuyor.

“Altınşehir mahallemize harika bir millet bahçesi kazandırdık”

Altınşehir Millet Bahçesi hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Söz verdiğimiz gibi Altınşehir mahallemize harika bir millet bahçesi kazandırdık. Yeni yaşam alanımızın içerisinde birbirinden güzel 818 ağacımız bulunuyor. Bin 100 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolumuz da mevcut. 800 metrekare büyüklüğünde kaykay pistimiz, engelsiz çocuk oyun alanımız, kapalı halı sahamız ve basketbol sahamız da dört dörtlük oldu. Başakşehirli komşularımın keyifli vakit geçireceği 11 kamelyamız, kahvelerini yüzde 50 indirimli alacağı Mola Kafemiz de hizmette olacak” şeklinde konuştu.

Hem kitap dostu, hem enerji tasarrufu

Kitap kurtlarına da müjde veren Başkan Kartoğlu, “Kitap kurtlarımızı unutmadık. Onlar için de kütüphanemiz hazır. Yeşilin keyfini çıkarırken huzurlu bir ortamda kitaplarını okuyabilecekler. Doğa dostu Başakşehirimizde enerji tasarrufumuza dört elle sarılıyor, millet bahçemizin aydınlatmasını 66 güneş enerjili aydınlatma direğinden karşılıyoruz. Komşularımızın araçlarınızı güvenle park edeceği otoparkımız da bulunuyor. Biliyorum ki Başakşehirimize yeşil çok yakışıyor” dedi.