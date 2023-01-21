Başakşehir'in beşinci kapalı pazarı Güvercintepe'de yapılıyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçenin beşinci kapalı pazar alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin hayatına değer katan yatırımlarını sürdürüyor. Mevsimsel hava koşularından etkilenmeyen, modern mimarisi ve ticaret alanlarıyla göz dolduran kapalı pazarlara bir yenisini daha ekliyor. Başakpazar, Kayaşehir, Pazar Türk ve inşaat çalışmaları devam eden Fenertepe’nin ardından ilçenin beşinci kapalı pazarı Güvercintepe’de yapılıyor.

“Başakşehir’imizin beşinci kapalı pazarını Güvercintepe’de inşa edeceğiz”

Güvercintepe Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark Alanı’nı ziyaret eden Başkan Kartoğlu, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Çalışmalar hakkında Başakşehirlileri bilgilendiren Başkan Kartoğlu, “Yağmur ya da kar yağdığında mahalle pazarları genelde kurulmuyor. Ama Başakşehir’imizde böyle bir sorun yok. Kapalı pazarlarımız, modern mimarileri ve konforlarıyla alanında lider konumda bulunuyor. Başakşehir’imizin beşinci kapalı pazarını Güvercintepe’de inşa edeceğiz. Hava koşullarından hiç etkilenmeden, burada gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapabileceksiniz.” diye konuştu.

“Güvercintepe artı değer kazanacak”

Güvercintepe’ye artı değer kazandıracaklarının altını çizen Başkan Kartoğlu, “Bir yandan ekonomimizi canlandıracağız, diğer yandan mahallemizdeki hareketliği artıracağız. Bu, Güvercintepe’ye artı değer olarak kazandırılacak. Pazarımızda 573 araçlık otopark alanımız da olacak. Böylece ileride ortaya çıkabilecek muhtemel otopark sorununun da önüne geçmiş olacağız. Yani sorun yaşamadan kalıcı çözüm üreteceğiz” değerlendirmesinde bulundu.