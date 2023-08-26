Başakşehir'in sağlık altyapısı her geçen gün güçleniyor

Başakşehir’de, yeni yatırımlar hızla yükselmeye devam ediyor. Güvercintepe Mahallesi’nde 2 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edilen semt polikliniğinde inceleme yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Türkiye Yüzyılı’nda Başakşehir’in sağlık altyapısını güçlendiriyoruz” dedi.

Başakşehir’de, sağlık yatırımlarının ardı arkası kesilmiyor. Başakşehirlilerin sağlık hizmetlerine çok daha rahat bir şekilde ulaşması için yatırımlarını sürdüren Başakşehir Belediyesi, Güvercintepe Mahallesi’nde tam donanımlı bir semt polikliniği inşa ediyor. Çalışmaların hızla devam ettiği semt polikliniğinde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir’in sağlık yatırımlarında yıldız gibi parladığını söyledi.

Güvercintepe Semt Polikliniği’nin 2 bin 900 metrekarelik alan üzerinde yükseldiği ifade eden Başkan Kartoğlu, “Güvercintepe mahallemize yepyeni bir semt polikliniği kazandırıyoruz. Komşularımın sağlığı için her ayrıntıyı düşündük. İki katlı yeni sağlık üssümüzün zemin katına diş polikliniği, röntgen odası, acil muayene, müdahale ve müşahede odası hazırlıyoruz. Çocuk poliklinikleri ve doğum odası da yer alacak. Sorumlu hekim ve hemşire odaları, üroloji ve10 poliklinik odası üst katta yer alacak.” şeklinde konuştu.

“Yeni hizmet durakları ekleyeceğiz”

Sağlık üssünün açılışını da Başakşehirlilerle birlikte yapacaklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Yeni hizmet duraklarımızı ekleyerek şehrimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.