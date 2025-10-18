Başakşehir'in Süper Lig'de galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında evinde Galatasaray’a 2-1 mağlup olan RAMS Başakşehir’in 3 puan hasreti 4 maça çıktı.

Başakşehir, Süper Lig’in 9. haftasında konuk ettiği Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte turuncu-lacivertliler, üst üste 4 maçtır kazanamadı. Sezona Teknik Direktör Çağdaş Atan ile başlayan Başakşehir, 2 maçta sahadan beraberlikle ayrılmasının ardından göreve Nuri Şahin’i getirmişti. Şahin yönetiminde ligin 1. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup eden İstanbul ekibi, sırasıyla Beşiktaş, Konyaspor ve Göztepe’ye yenildi. Bu süreçte 7. hafta maçında evinde oynadığı Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Başakşehir, 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 22 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.