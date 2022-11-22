Başakşehir'in yeni futbol şampiyonu belli oldu

İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Oyunlar çerçevesinde düzenlenen Başakşehir Ortaokullar Arası Yıldız Futbol Turnuvası’nda şampiyonluk kupası TOKİ Kayaşehir Ortaokulu’nun oldu.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan yeşil sahalarda sürüyor. Başakşehir genelindeki ortaokullar arasından düzenlenen Yıldızlar Futbol Turnuvası’nda final karşılaşması nefesleri kesti. Şehit Erdem Özçelik Stadı’nda karşı karşıya gelen Bahçeşehir Koleji ile TOKİ Kayaşehir Ortaokulu, ilk düdükten itibaren kıyasıya mücadele etti. Son anına kadar çekişmeli geçen karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup eden TOKİ Kayaşehir Ortaokulu, şampiyonluk kupasının sahibi olmayı başardı.

Hedef 150 bin genç

İstanbullu gençleri spor, teknoloji ve kültür sanat yarışmalarında bir araya getiren İstanbul Gençlik Oyunları, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştiriliyor. Başakşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonunda 150 bin gence ulaşılması hedefleniyor.