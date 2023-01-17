Başakşehir, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başakşehir, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
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Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 14.30’da deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.