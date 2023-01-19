Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı

Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 pas ve rondo çalışması ile devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın saat 17.00’de yapacağı idman ile Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.