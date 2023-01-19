Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 pas ve rondo çalışması ile devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler yarın saat 17.00’de yapacağı idman ile Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.