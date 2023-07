Başakşehir Katı Atık Aktarma Merkezi'ndeki kuyruktan bıkan şoförlerden tepki

TAKİP ET

Başakşehir Katı Atık Aktarma Merkezi önünde her gece uzun kuyruklarda sıra beklemek zorunda kalan şoförler yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

Başakşehir Katı Atık Aktarma Merkezi önüne her gece çöp kamyonlarının yükünü boşaltmak gelen sürücüler Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kendilerini saatlerce beklettiğini iddia etti ve yaşadıkları duruma tepki gösterdi. Aktarma Merkezi’nin müdürü ve güvenlik görevlisi ise sürücülerin yaşadıkları sıkıntıyla ilgili haber çeken muhabire engel olmak istedi. Tesislerin görüntülenmesi istemedi.

Basına açıklamada bulunan çöp kamyonu sürücüleri Yusuf Şekeroğlu ve Gökhan Genli, "Biz ilçe belediyeleri olarak çöpleri toplayıp buraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık tesisine gelip kamyonları boşaltıyoruz. Burada her akşam bizim yaşadığımız sıkıntı, burada sıra oluyor. En az 2 saat kötü şartlarda sıra bekliyoruz. Namaz kılmak isteyenler asfaltın üzerinde namaz kılıyorlar. Allah’tan yemeğimiz suyumuz var ama her ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Saat 17.00’da işe başlıyoruz. Buradan çıkmamız saat 03.00, 04.00’ü buluyor. Bu zulümdür. Tüm ilçe belediyeleri olarak biz bu zulüme çare bulunmasını istiyoruz. 17.00’da iş başı yapıyoruz. Saat 23.30’da bölgem bitiyor. Buraya geliyorum 3 saat, 4 saat. Her zaman bize bu sıkıntıları yaşatıyorlar. Çekim olduğu zaman medya geliyor sizinle röportaj yapıyoruz. 2, 3 gün bomboş olacak burası. Sonra aynı şekilde devam ediyor. Bizim de ailemiz var. Zaten burada sıkıntılar içerisindeyiz. Bakın kuyruğu görebilirsiniz. Yazık günah. Burada sırada bekleyen araçlar trafiği riske sokuyorlar. Daha önce kazalar oldu. Biz sorduğumuzda sürekli şoför alınacak diyorlar ama bu aylardır böyle gidiyor. Gündüz de aynısı oluyor. Buna bir çare istiyoruz artık" dedi.