Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde yaşam kalitesi yükseliyor

Başakşehir Belediyesi, “Başakşehir’e eser, Başakşehirliye değer” sloganıyla yatırımlarına devam ediyor. Hayata geçirilen yatırımlar ve yapımı devam eden projelerle birlikte Kayabaşı Mahallesi’nde de çehresi değişiyor.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin refah seviyesini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kayabaşı Mahallesi’ndeki kapalı pazar alanlarından spor tesislerine, millet bahçelerinden kültür yaşam merkezlerine kadar her alanda çalışma yapılıyor. Hayata geçirilen yatırım ve hizmetlerle mahalle sakinlerinin hayatı kolaylaştırılıyor.

Modern mimari ve akıllı bina konseptiyle tasarlanan Başakşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binası, 5 bin kişi kapasiteli Başakşehir Merkez Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle açılışı yapılan Başakşehir -Kayaşehir Metro Hattı ve 34 bin metrekare büyüklüğündeki Başakşehir Kent Meydanı ile Kayabaşı Mahallesi’nin çehresi değişti. Şehit Mustafa Gencel ve Safahat sokaklar ile Şamlar Azatır Yolu’nun aralarında bulunduğu onlarca cadde ve sokakta asfaltlama çalışması ve cep otoparkları yapıldı.

İki millet bahçesi ile yeşilin merkezi

Yeşil alan miktarının her geçen gün arttığı Kayabaşı Mahallesi’nde, 350 bin metrekarelik Kayaşehir Millet Bahçesi ve 281 bin metrekarelik Başakşehir Millet Bahçesi ile yeşile yeni bir boyut kazandırıldı. Mahalle genelindeki 21 parktaki sert zemin ve yeşil alan miktarı 878 bin metrekareye çıkarıldı. 8 bin 342 metre uzunluğundaki bisiklet yolu ve 4 bin 52 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu ile sağlıklı yaşamın kapıları açıldı. Başakşehir Millet Bahçesi Spor Parkı hizmete açıldı ve Fenertepe Spor Parkı’nın temeli Başakşehirli çocuklarla birlikte atıldı. Kayaşehir Kültür Yaşam Parkı’nda ise her hafta bin 500 Başakşehirliye futbol, basketbol, voleybol ve tekvando branşlarında hizmet veriliyor.

Bir yanı sanat, diğer yanı eğitim

Birçok sanatsal faaliyetlerin yapıldığı Kayabaşı Mahallesi’nde Şehir Sanat’ın yanı sıra Fenertepe Kültür Yaşam Merkezi ve Necdet Yıldırım Kültür Yaşam Merkezi’nde de her yaş grubundan Başakşehirliye hizmet veriliyor. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’ndaki Trafik Eğitim Merkezi’nde çocuklara trafik kuralları uygulamalı olarak öğretiliyor. Kayaşehir Millet Bahçesi’ndeki Kayapark Anne Çocuk ve Kadın Etkinlik Merkezi’nin yapım çalışmaları da hızla devam ediyor. Ayrıca 36 derslikli Kayaşehir İlkokulu ve 34 derslikli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi eğitime açıldı. 184 yeni derslik kazandıracak anaokulu, ilkokul ve ortaokul inşaatları da hızla yükseliyor.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri

Başakşehir Belediyesi’nin Türkiye Yüzyılı’nda sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında, Ömer Dağ Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak hizmete açıldı. 4 - 6 yaş çocuklar için Abdülhamid Han ve Mehmet Şükrü Paşa camilerinin yanına kreş yapıldı. Gülendam Hatun Camii ibadete açıldı. Kayaşehir Millet Bahçesi’ndeki Kayaşehir Gençlik Merkezi’nin yapımı tamamlandı. Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ise en özel Başakşehirlilerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla faaliyetler yürütülüyor. Kayaşehir Fuar ve Sergi Alanı’nın ardından mahallenin ikinci kapalı pazarı olacak Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı’ndaki çalışmalar da hız kesmeden sürüyor. Ayrıca 2022 yılında “her atık çöp değildir” anlayışıyla mahalle genelindeki240 geri dönüşüm ünitesinden 4 bin 396 ton atık toplanarak ekonomiye geri kazandırıldı.