Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; dinamik ısınmayla başladı. 5’e 2 pas ve rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.