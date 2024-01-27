Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; dinamik ısınmayla başladı. 5’e 2 pas ve rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.