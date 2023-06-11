Başakşehir Kültür Sanat ve Bilgi Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Başakşehir Kültür Sanat ve Bilgi Festivali, öğrenciler için düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. 6 branşta dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Çalışmalarımızla Başakşehir’imizi çocuklarımız için daha güzel bir yer haline getireceğiz” dedi.

Başakşehir Belediyesi’nin ilçe genelinde bulunan kültür yaşam merkezlerinden yararlanan öğrenciler için gerçekleştirdiği Başakşehir Kültür Sanat ve Bilgi Festivali (BAŞAKFEST), düzenlenen programla final yaptı. 6 farklı branşta dereceye giren öğrenciler, Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen ödül töreniyle ödüllerine kavuştu. Renkli görüntülere sahne olan ödül törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun ve Başakşehir İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Turcan ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Birbirinden güzel etkinlikler yapıldı

Programda birbirinden güzel etkinlikler ile konuklar keyifli vakit geçirdi. İstanbul Gençlik Oyunları’nda dereceye giren 6 lise öğrencisi, sundukları müzik dinletisiyle kulakların pasını sildi. İrem ve köpeği Cash’in harika gösterisiyle devam eden programda, Başakşehir Bilgievleri Çocuk Korosu da mini bir konser verdi. Konserler ve gösterilerin ardından kültür yaşam merkezlerinde eğitim gören çocuklar bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

“Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışıyoruz”

Yarışmalara katılanları tebrik eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bu sahneye dizilenler çok emek sarf etti, ödüller kazandı. Mücadelenizden ötürü her birinizi tebrik ediyorum. Bugünün çok eğlenceli bir gün olduğunu düşünüyorum. Bizler de sizler için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımızla Başakşehir’imizi çocuklarımız için daha güzel bir yer haline getireceğiz” diye konuştu.

Başkan Kartoğlu, konuşmasının ardından yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ödüllerini verdi. Ödül alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Yarışmalara 2 bin 564 öğrenci katıldı

Ödül töreninden sonra da etkinlikler devam etti. MC performans, jonglör gösterisi ve Başakşehir’in sevilen maskotları Başakgiller, ilçe sakinlerine eğlenceli anlar yaşattı. Yıl boyunca devam eden BAŞAKFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara 2 bin 564 öğrenci katıldı. Başakşehir Akademi ile ilçe genelinde yıl boyunca 228 farklı etkinlik Başakşehirlilerle buluşturuldu.