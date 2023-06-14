Başakşehir Living Lab Girişimci Günü'nün 16'ncısı yapıldı

Teknoloji ve inovasyon yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olan Başakşehir Belediyesi tarafından yenilikçi fikirlere yeni ufuklar açtığı Başakşehir Living Lab Girişimci Günü’nün 16’ncısı düzenlendi. Yenilikçi fikirlerin önünü açmak için her zaman girişimcilerin yanında olduklarını ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Hayatı kolaylaştıran teknoloji ve inovasyon çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz” dedi.

Girişimcilerin yatırımcılarla buluştuğu 16. Başakşehir LivingLab Girişimci Günü, Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde yapıldı. Girişimciler ile mentorlar ve girişimcilik ekosisteminde yer alan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte yüksek katma değer sağlayacak projelerin sunumları yapıldı. Değerlendirme süreci ve proje sunumlarına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

114 projeden 21’i finale kaldı

Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab’de geleneksel hale getirdikleri etkinliğin 16’ncısına ev sahipliği yaptıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Girişimcilik kimliğimiz ile girişimcilerimizin projelerini tanıtmasının yanı sıra yenilikçi fikirlerinin de ülkemizin ihtiyacı olan yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesine imkân sağlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Yüzyıl’ında, son yıllarda büyük bir hamle içinde olan ülkemizin teknoloji hamlesine omuz veriyoruz. 23 şehrimizden girişimcilerimiz; sağlık, eğitim, güvenlik, yazılım ve tarım gibi alanlarda 114 projeyle başvuru yaptı. 12 şehrimizden 21 girişimcimiz finale kalma başarısı gösterdi” şeklinde konuştu.

“Düşünüyor, üretiyor, ilkleri başarıyoruz”

Başakşehir’de yediden yetmişe herkese teknoloji eğitimleri verdiklerinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “Hayatı kolaylaştıran teknoloji ve inovasyon çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Teknoloji yolculuğumuzda en büyük gücümüz, girişimcilerimiz. Onlarla birlikte yol yürüyor, düşünüyor, üretiyor ve ilkleri başarıyoruz” ifadelerini kullandı.

16. Başakşehir Living Lab Girişimci Günü’nde dereceye giren girişimciler ödüllendirildi. Birinciye 30 bin, ikinciye 25 bin ve üçüncüye 20 bin lira para ödülü verildi. Etkilikte Başakşehir Belediyesi Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü de sahiplerini buldu.