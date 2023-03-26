Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5’e 2 çalışması ve çift kale maç ile devam eden idman, orta şut çalışmasıyla sona erdi.