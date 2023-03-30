Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
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sina pırlanta
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4d
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.00’de yapacağı idman ile MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.