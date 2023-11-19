Başakşehir, Özdemir Bayraktar Bilim Kültür Yaşam Merkezi'ne kavuşuyor

Başakşehir Belediyesi, ilçeye yeni bir eğitim merkezi daha kazandırıyor. Milli teknoloji hamlelerinin öncülerinden Özdemir Bayraktar’ın isminin yaşatılacağı Özdemir Bayraktar Bilim Kültür Yaşam Merkezi’nin açılışı için geri sayım başladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin de olacağı merkez hakkında bilgi verdi.

Mutluluğun şehri Başakşehir’de, hayat dolu kültür yaşam merkezlerine bir yenisini daha ekleniyor. İçerisinde yüzme havuzu ve kapalı spor alanları ile Türkiye Yüzyılı’nın genç beyinlerinin yetişeceği Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin bulunduğu Özdemir Bayraktar Bilim Kültür Yaşam Merkezi’nde hazırlıklar son aşamaya geldi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gençlerimiz bu merkezde başımıza icat çıkaracak” dedi.

Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruluyor

Merkezin açılışı için gün saydıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Milli teknoloji hamlemizin öncülerinden Özdemir Bayraktar ağabeyimizin ismini yaşatacağımız Özdemir Bayraktar Bilim Kültür Yaşam Parkı’mızda sona geldik. Tam donanımlı merkezimizde, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar öncülüğünde, başımıza icat çıkaracak, Türkiye Yüzyılı’nın genç beyinlerini yetiştireceğimiz Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruyoruz. Bu konuda gençlerimize çok güveniyorum. Türkiye’nin yüksek teknoloji kabiliyetine güç katacaklar” şeklinde konuştu.

Hayat dolu, tam donanımlı

Merkez hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Vakit geçirmekten keyif alacağınız bir merkez yapmak için çok emek verdik. Hayat dolu merkezimizde, sağlıklı yaşamın kapılarını birlikte açacağımız beş kulvarlı yüzme havuzumuz, çok amaçlı iki kapalı spor salonumuz, halı sahamız ve fitness salonlarımız bulunuyor. 8 - 14 yaş arası çocuk ve gençlerimizin okul harici zamanlarını en iyi şekilde değerlendireceği bilgi evimiz de yer alıyor. Başakşehirli annelerimizin çocuklarıyla birlikte hoş vakit geçireceği Anne Çocuk Sınıfımız da var. Ayrıca merkezimizde komşularımın kişisel gelişimine katkı sağlayacağımız meslek kurslarımız da hizmet verecek” diye konuştu.