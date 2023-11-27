Başakşehir-Pendikspor maçında yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı

RAMS Başakşehir-Pendikspor maçının yardımcı hakemi Cemil Tunç sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi. Sedyeyle kenara gelen Tunç, yerini 28. dakikada dördüncü hakem Oğuzhan Çakır'a bıraktı.

Başakşehir-Pendikspor maçında yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı
Editör
EditörEditör
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RAMS Başakşehir-Pendikspor maçının yardımcı hakemi Cemil Tunç sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi. Sedyeyle kenara gelen Tunç, yerini 28. dakikada dördüncü hakem Oğuzhan Çakır’a bıraktı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Pendikspor, Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikasında yardımcı hakem Cemil Tunç, sakatlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra sedyeyle kenara gelen Tunç, 28. dakikada görevini dördüncü hakem Oğuzhan Çakır’a devretti. Sakatlanan Tunç, dördüncü hakem olarak mücadeleye devam etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman