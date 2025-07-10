Başakşehir, Shomurodov'u kadrosuna kattı

Başakşehir, Roma'nın Özbek golcüsü Eldor Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir, Shomurodov'u kadrosuna kattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Başakşehir, Roma’nın Özbek golcüsü Eldor Shomurodov’u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İtalya ekiplerinden Roma Kulübü’nün oyuncusu Eldor Shomurodov ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Özbek milli futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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