Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında DG Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında DG Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp Tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, orta şut çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00’de yapacağı idman ile Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.