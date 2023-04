Başakşehir sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor

TAKİP ET

Başakşehir Belediyesi, yerel yönetimlere örnek olan sosyal hizmetleriyle ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor. Evde bakımdan engelli hizmetlerine, çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi desteğinden depremzedelere yönelik yardımlara kadar yardımlaşma ve dayanışma bağlarını sürdürüyor.

Başakşehir Belediyesi, sosyal yardım çalışmalarında da öncü olmaya devam ediyor. Hayata geçirilen proje ve hizmetler ile gencinden yaşlısına, engellisinden ihtiyaç sahiplerine kadar Başakşehirlilerin her an yanında oluyor. Sosyal belediyeciliğin örneklerinin verildiği Başakşehir’de, her gün gönül köprüleri kuruluyor. Engelsiz Ulaşım projesi ile sağlıktan eğitime, sosyal ve kültürel gezilerden kamu kurumlara kadar pek çok alanda engellilere ulaşım hizmeti veriliyor. Engelsiz Başakşehir Timi, ulaşım güzergâhlarını çok daha kolay hale getiriyor. Bir yandan akülü ve tekerlekli sandalye yardımları, diğer yandan araçların bakım ve tamiratları yapılıyor. İlklere ve enlere imza atılan Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hem gönüllere dokunuluyor, hem de mutluluklara ortak olunuyor. EKPSS’ye hazırlanan ilçe sakinlerine özel eğitim desteği sağlanıyor.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar da unutulmuyor

İhtiyaç sahibi aileler, market ve mağazalarda kullanabildikleri Destek Kart ile temel ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla karşılıyor. Başakşehir Belediyesi, ilçenin çınarlarını da yalnız bırakmıyor. 65 yaş ve üzeri, tek ya da eşiyle birlikte yaşayan, günlük rutin işlerini yapmakta zorlanan Başakşehirlilerin evleri temizleniyor, kişisel bakımları hassasiyetle yapılıyor. Düzenli olarak sıcak yemekleri hanelerine ulaştırılıyor. Kış aylarında soba ve yakacak yardımları da aksatılmıyor.

Çölyak hastaları için glütensiz gıda desteği de sağlanıyor

Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) ekipleri, ilçe genelinde çalmadık kapı bırakmayarak iyilikte de öncü oluyor. Çölyak hastaları için glütensiz ürünlerle hazırlanan gıda destek paketleri hanelerine kadar ulaştırılıyor. Öğrencilere her eğitim öğretim yılında kırtasiye desteği sağlanıyor. Başakşehir’in yeni üyelerine ise anne ve yeni doğan bebeğin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı “Hoş Geldin Bebek” çantası hediye ediliyor.

Depremin yaraları sarılıyor

Başakşehir Belediyesi, 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından deprem bölgesine yönelik yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Malatya’da kurulan konteyner kent, sıcak yemek dağıtımı ve yardım çalışmalarıyla depremzedelerin ihtiyaçları düzenli olarak karşılanıyor.