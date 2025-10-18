Başakşehir taraftarından Filistin'e destek
Başakşehir taraftarları, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla stadyum tribününde pankart açtı.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçta Filistin mesajları öne çıktı. Turuncu-lacivertli taraftarlar tribünlere astıkları pankartlarla Filistin’e destek verdi. Başakşehirli taraftarlar, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan müsabakada öncesi tribünlere astıkları pankartlarla ‘Özgür Filistin’ çağrısı yaptı.
Ayrıca Başakşehirli futbolcular seremoniye ‘Bir Sabah Doğacak Kardan Aydınlık’ yazılı pankartla çıkarken, stadyum hoparlörlerinden Teymullah’ın Filistin’e adanmış aynı isimli şiiri çalındı.