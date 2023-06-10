Başakşehir Tiyatro Akademisi dönem finali yaptı

Başakşehir Tiyatro Akademisi’nde 9 ay süren eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi. Akademi öğrencileri, sahneledikleri dört oyunla konuklara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Başakşehir Tiyatro Akademisi’nin yetenekli oyuncu adayları eğitimlerini başarıyla tamamladı. 9 ay boyunca usta tiyatroculardan sahnenin inceliklerini öğrenen Başakşehirli gençler için sertifika töreni düzenlendi. Emin Saraç Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, usta sanatçı Cengiz Küçükayvaz, Başakşehir Tiyatro Akademisi eğitmenleri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Genç yıldızlar, sahne performanslarıyla unutulmaz bir akşama imza attı.

Öğrencilerden 4 oyun

Akademi öğrencileri, sertifika töreni öncesinde dört oyun sahneledi. İlk olarak “Adam Asmaca” oyunu ile sahneye çıkan genç tiyatrocular, daha sonra “Tiyatro Provası”, “SinsirellaCırrık Kuşu” ve “Göster Kimliğini Şükran” oyunlarıyla yeteneklerini sergiledi. Başakşehirli gençler, performanslarıyla konuklardan büyük alkış aldı. Başakşehir Tiyatro Akademisi’nden mezun olan öğrenciler, sertifikalarını Başkan Kartoğlu’nun elinden aldı. Başkan Kartoğlu, tiyatroya önem verdiğini belirterek, gençleri tebrik etti.

“Başakşehirli isterse üretir”

Tiyatroya gönül veren gençlerin büyük emek verdiğini dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bugün çok güzel bir şeye şahitlik ettik. Başakşehirli isterse üretir.Buradaki başarılı oyunların başka ilçelere de taşınmasını istiyorum. Her bir tiyatrocu kardeşime çok teşekkür ediyorum“ diye konuştu.