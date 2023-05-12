Başakşehir, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
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sina pırlanta
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4d

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 34. haftasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı, idman rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın saat 11.00’de yapacağı idman ile Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.