Başakşehir Yeni Medya Akademi'de mezuniyet heyecanı

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bünyesinde medya sektörüne can veren 9 akademi bulunan Yeni Medya Akademi’de bir mezuniyet heyecanı daha yaşandı.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bünyesinde medya sektörüne can veren 9 akademi bulunan Yeni Medya Akademi’de bir mezuniyet heyecanı daha yaşandı. Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yüzden fazla kursiyerin mezun olduğu sertifika törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Yeni Medya Akademi, Radyo Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Akademi, Dublaj Okulu, Sinema Okulu, Editörlük ve Grafik Tasarım Atölyesi, Temel Fotoğrafçılık Atölyesi, Dijital Pazarlama Atölyesi ve Animasyon Okulu ile Türkiye’de bir ilke imza atan Başakşehir Belediyesi, medya sektörüne genç isimleri kazandırmaya devam ediyor. Yeni Medya Akademi’de bünyesindeki 7 akademinden mezun olan yüzden fazla kursiyere sertifikalarını veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bir hayal ile yola çıktık, bugün binlerce öğrencimiz var. Bu mutlu ailenin yeni üyelerini tebrik ediyorum” dedi.

“Her zaman yanınızda olacağız”

9 yıldızlı Yeni Medya Akademi’de YouTube Akademi’yle başlayan eğitim yolculuğunun hız kesmeden belirten Başkan Kartoğlu, “Bugün karşımda yarınların habercileri, yarınların radyocuları, grafikerleri, fotoğrafçıları ve editörleri var. Ne mutlu bizlere, ne mutlu hayalleri bizimle kesişenlere Akademilerimizden mezun olan kursiyerlerimizi canıgönülden kutluyorum. Yolunuz açık olsun gençler! Ama sanmayın sizi yalnız bırakıyoruz. Her zaman yanınızda olacağız. Ne zaman ihtiyacınız olsa, ne zaman arkanızı dönseniz bizi göreceksiniz” şeklinde konuştu.

“Hayaldi gerçek oldu”

Gençliğin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Kartoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Her biriniz, pırıl pırıl parlayan bir cevhersiniz bizim için. Bu yüzden gençlerimiz için yatırım yapıyoruz, akademiler açıyoruz. Ülkemizin geleceğine, yarınlarımıza sizlerle değer katmak istiyoruz. Adım attığımız Türkiye Yüzyılı’nda hepinizin ülkemiz için, insanlık için söyleyecek sözünüz olsun istiyoruz. Sizler de kendinize inanın ve çok çalışın arkadaşlar. Başarmanın yarısı inanmak, diğer yarısı ise çalışmaktır. Yeni Medya Akademi bizler için bir hayaldi. Ve her şey bir hayalle başladı. İnandık ve çok çalıştık. YouTube Akademi, Radyo Akademi derken 9 akademi ile Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir gençlik eğitim üssüne dönüştürdük Yeni Medya Akademimizi.”

Staj imkanı sağlandı

Gençlerin kişisel ve mesleki gelişimi için tüm imkânlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Gençlerimize daha fazla imkân sağlamak için çalışıyoruz. Medyamızın önemli kuruluşlarından Türk Medya ile yaptığımız iş birliği de bunun bir parçası. Bu iş birliği ile kariyer yolculuğunuzda ilk adımı atmanızı sağlayacağız. Türk Medya’nın yayın organlarında mezun kursiyerlerimiz için 3 ay staj imkânı sağladık. Böylece sizlere yeni iş kapıları da açacağız inşallah. Kariyer yolculuklarınızda hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.