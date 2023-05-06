Başakşehir Yeni Medya Akademi gençleri hayallerine kavuşturuyor

Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve medya sektörüne can verdiği Yeni Medya Akademi’de yüzden fazla öğrenci mezun oldu.

Yeni Medya Akademi, Radyo Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu, Dublaj Okulu, Sinema Okulu, Editörlük ve Grafik Tasarım Atölyesi, Temel Fotoğrafçılık Atölyesi, Dijital Pazarlama Atölyesi, 3D Animasyon Okulu, Roman ve Kurgu Atölyesi, Ekonomi Haberciliği Atölyesi, Magazin Haberciliği Atölyesi ile Afet ve Savaş Bölgelerinde Gazetecilik Atölyesi eğitimleriyle Türkiye’de bir ilke imza atan Başakşehir Belediyesi, medya sektörüne genç isimleri kazandırmaya devam ediyor. Sanatın yeni merkezi Şehir Sanat’ta gerçekleştirilen sertifika törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Kartoğlu, törende Yeni Medya Akademi bünyesinde bulunan 13 akademinin 8’inden mezun olan yüzden fazla kursiyere sertifikalarını verdi.

“Ailemiz sizinle büyüyor”

Sertifika töreninde gençlerin heyecanına ortak olan Başkan Kartoğlu, “Üç yıl önce YouTube Akademimizle başlayan yolculuğumuzda yıldızlarımızın sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye’de bir ilk olan eğitim üssümüzde akademilerimize her geçen gün yenilerini ekleniyoruz. Yıldız yağmurumuza son olarak roman kurgu, ekonomi haberciliği ve magazin haberciliği atölyelerimizi dahil ettik. Gayretle, aşkla çok çalışıyoruz. Hem kendi hayallerimizi, hem de sizlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çaba gösteriyoruz. Hayalleri bizimle kesişen, akademilerimize katılan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi kutluyorum. Ailemiz sizlerle büyüyor” diye konuştu.

“Siz başaracak, biz gurur duyacağız”

Her bir gencin yeni başarı hikayeleri yazacağını belirten Başkan Kartoğlu, “Bağlarımızı bundan sonra da koparmayacağız. Birlikte üretecek ve birlikte başaracağız. Siz başaracaksınız, biz de sizinle gurur duyacağız. Gözlerinin içi pırıl pırıl olan gençlerimizle yol yürümekten, düşünmekten ve düşündüklerimizi bir bir hayata geçirmekten mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.