Başakşehir yeni medya akademi gençlerin eğitim üssü oldu

Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve medya sektörüne can verdiği Yeni Medya Akademi’de mezuniyet heyecanı yaşandı. Yeni mezunlar için Şehir Sanat’ta gerçekleştirilen sertifika törenine eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Türkiye’de bir ilke imza atan Başakşehir Belediyesi, medya sektörüne genç isimleri kazandırılıyor. Türkiye’nin eğitim üssünde yer alan Yeni Medya Akademi, Radyo Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu, Dublaj Okulu, Sinema Okulu, Editörlük ve Grafik Tasarım Atölyesi, Temel Fotoğrafçılık Atölyesi, Dijital Pazarlama Atölyesi, 3D Animasyon Okulu, Roman ve Kurgu Atölyesi, Ekonomi Haberciliği Atölyesi, Magazin Haberciliği Atölyesi, Afet ve Savaş Bölgelerinde Gazetecilik Atölyesi ile Kamera ve Çekim Teknikleri Atölyesi mezun vermeye devam ediyor.

Kursiyerler sertifikalarını aldı

Yeni Medya Akademi bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını alanında uzman olan eğitimcilerin elinden aldı. Kursiyerler Başakşehir Belediyesi’nin böyle bir eğitimi hayata geçirdiği için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkürlerini iletti.

“İnsanın hayatına dokunmak üzere yola çıktık”

Eğitimlere ara vermeden devam edeceklerinin altını çizen Başakşehir Belediyesi Basın Koordinatörü Muhammed Ali Öztürk, “İnsanın hayatına dokunmak üzere yola çıktık. Çok kıymetli eğitimcilerimizle yolumuza devam ettik. Dört yıllık süre içerisinde yüzlerce kursiyerimize eğitim verdik. Medyanın her alanında işe başlayan kursiyerlerimiz oldu. Gittiğimiz her yerde kursiyerlerimizle karşılaşmak bizlere gurur veriyor. Türkiye’nin 14 yıldızlı eğitim üssünde eğitimlerimize ara vermeden doludizgin devam edeceğiz” şeklinde konuştu.