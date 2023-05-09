Başakşehir Yeni Medya Akademi'ye bir ödül daha verildi

Başakşehir Belediyesi, gençlere yönelik hayata geçirdiği ve 13 farklı alanda eğitimin verildiği Başakşehir Yeni Medya Akademi ile 2. Kristal Şehir Ödülleri ve Başarı Ödülleri’nde “Yılın Sürdürülebilir İletişim Projesi” ödülüne layık görüldü.

Hayata geçirdiği gençlik yatırımlarıyla yerel yönetimlere örnek olan ve gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştüren Başakşehir Belediyesi, vitrinindeki başarı ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’de bir ilk olarak kapılarını açan ve bünyesindeki 13 akademiyle medya sektörüne genç ve yetenekli isimler kazandıran Başakşehir Yeni Medya Akademi, Kristal Şehir Ödülleri ve Başarı Ödülleri’nin ikincisine de damga vurdu. Sunuculuğunu Buket Aydın ve Yavuz Seçkin’in yaptığı 2. Kristal Şehir Ödülleri ve Başarı Ödülleri’nde “Yılın Sürdürülebilir İletişim Projesi” ödülüne, gençlere sektörün deneyimli isimlerinden eğitim alma imkânı sağlayan Başakşehir Yeni Medya Akademi’yle, Başakşehir Belediyesi layık görüldü. Ödülü Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu adına Basın Danışmanı Necip Fazıl Ergüt aldı.

Üst üste ikinci ödül

Yüzlerce gencin hayallerine dokunan Başakşehir Yeni Medya Akademi, geçen yıl Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri’nde “Yılın Yenilikçi İletişim Projesi” ödülüne layık görülmüştü. Başakşehir Yeni Medya Akademi bünyesinde; Radyo Akademi, YouTube Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu, Dublaj Okulu, Sinema Okulu, Editörlük ve Grafik Tasarım Atölyesi, Temel Fotoğrafçılık Atölyesi, Dijital Pazarlama Atölyesi, 3D Animasyon Okulu, Roman Kurgu Atölyesi, Ekonomi Haberciliği Atölyesi, Magazin Haberciliği Atölyesi ile Afet ve Savaş Bölgelerinde Gazetecilik Atölyesi olmak üzere 13 akademi bulunuyor.