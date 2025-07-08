Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına, Avusturya'nın Seefeld in Tirol şehrinde yaptığı çift idman ile devam etti.

Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına, Avusturya’nın Seefeld in Tirol şehrinde yaptığı çift idman ile devam etti.

Günü sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla tamamlayan Başakşehir sabah gerçekleştirdiği antrenmanda salonda kuvvet çalışması yaptı. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı ise, taktik çalışmasıyla devam etti. Koşu ile antrenman sona erdi.

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Turuncu-lacivertliler, yarın sabah yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.