Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
2023-2024 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Rams Başakşehir, yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın 18.00’de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.