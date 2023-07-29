Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

2023-2024 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Rams Başakşehir, yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın 18.00’de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.