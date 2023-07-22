Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Rams Başakşehir, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Rams Başakşehir, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Rams Başakşehir, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00’de Katar temsilcisi Al Markhiya ile hazırlık maçı oynayacak.